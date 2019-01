Byens kommende boghandler: Har haft kig på Kerteminde i flere år

- Der er ingen tvivl om, at der er et godt kundegrundlag i byen, men jeg kunne ikke se noget potentiale i den gamle butik - de lokaler er ikke optimale.

Bøger, legetøj og hobby

De optimale lokaler har Michael Weylandt til gengæld fundet i den tidligere Fakta-butik, og han har nu lejet sig ind hos Boligforeningen Grønløkken, der ejer ejendommen.

- Kerteminde kan jo ikke undvære en boghandel. Nu får byen en 550 kvadratmeter stor butik, der ikke bare bliver fyldt med bøger og papirvarer. Vi kommer også med legetøj og et stort sortiment i hobbyartikler, sådan en slags kombination af boghandel, Fætter BR og Panduro Hobby. Jeg ved jo, at I mangler en legetøjshandel, og desuden kommer der så også masser af gode tilbud til de kreative, lover han.

Han er godt klar over, at placeringen af butikken ikke er helt optimal:

- Men jeg tror på, at min butik kan være med til at lokke kunderne til at bevæge sig nord for lyskrydset.