Kerteminde: Den anmelderroste og folkekære sanger og sangskriver Thomas Buttenschøn giver solokoncert på Anexet på Lundsgaard Gods i Kerteminde lørdag 6. juli klokken 20.

Thomas Buttenschøn, der har lavet børne-tv, været vært på "Danmark har talent" og har deltaget i "Vild med dans," er i løbet af de sidste 10 år gået fra at være Danmarks mest glade solskinstroubadur med søde sange om kærlighed og gul sne til for alvor at have noget på hjertet.

I foråret udgav han albummet "Er der godt vejr i himlen?," hvor han guider sine lyttere gennem de forskellige facetter i et voksenliv som deletidsfar, nyforelsket, voksen mand og det umådelige savn af sin afdøde mor.

Lørdag den 6. juli kan man så opleve ham i Kerteminde, hvor han ud over at spille numre fra det nye album da sikkert også giver nogle numre fra sit store bagkatalog med sange som "Smukkere end smuk" og "Fantastiske mandag."

Billetter til koncerten med Buttenschøn kan bestilles på Anexets hjemmeside. /mlfa