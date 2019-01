Butik Nille på vej mod 25 års jubilæum: Lingeri afløste broderi

Til november er det 25 år siden, at Pernille Poulsen overtog sin mors forretning i Kerteminde, og den skiftede navn fra "Yrsas garn og broderi" til "Butik Nille." For Pernille Poulsen er det blevet en livsstil at være selvstændig butiksindehaver.

Kerteminde: Til november er det 25 år siden, at Pernille Poulsen overtog sin mors butik i Langegade i Kerteminde. Også moderen havde forretningen i næsten 25 år. Pernille Poulsen kigger undrende frem for sig. Zoooom! Hvad var det? Det var tiden, der gik. Og det var en tid, der gik godt, for hun synes faktisk, at det går hendes forretning, "Butik Nille," godt. - Det er en livsstil at have sin egen butik, og det kræver en del arbejde, understreger hun. Pernille Poulsen vidste godt, hvad hun gik ind til, da hun valgte at overtage sin mors butik, der dengang hed "Yrsas garn og broderi." For faktisk har hun bogstaveligt talt fået butikslivet ind med modermælken. - Jeg lå jo i liften i baglokalet, når min mor var på arbejde, ler hun og fortæller, at hun også selv har hjulpet sin mor i butikken, når der var behov for det. Derfor kendte hun alt til butikken, da hendes mor meddelte, at hun efter næsten 25 år som selvstændig var kørt fast og havde lyst til at prøve noget andet. Pernille Poulsen var selv på det tidspunkt på udkig efter noget andet at lave, for hun arbejdede som teknisk assistent ved Kverneland, og hendes krop var begyndt at hvæse over, at hun sad ned otte timer dagligt. - Så jeg vidste, at jeg skulle lave noget, hvor jeg var i bevægelse, smiler hun. Hun besluttede sig for, at hun ville give livet som selvstændig butiksindehaver tre år, og gik det ikke, ville hun kigge sig om efter noget andet. Efter snart 25 år som selvstændig kan hun tilfreds erkende, at det gik. Hun kan godt mærke, at handel på internettet spøger, men hun har også fået skabt et butikskoncept, som folk gerne vil opsøge.

Lingeri kom ind i butikken Da Pernille Poulsen overtog butikken, solgte hendes mor tilbehør til broderi. - Men det var på det tidspunkt noget, som folk havde en dalende interesse for, så den del valgte jeg at tage ud, forklarer hun. Til gengæld tog hun damelingeri ind i stedet. - Jeg har da fornemmet, at folk syntes, at det var en mærkelig kombination, men med tiden er der faktisk flere butikker, som har det samme koncept, fortæller hun. Pernille Poulsen er med egne ord "autodidakt" i undertøjsbranchen. Da hun valgte, at lingeri skulle være en del af hendes varelager i butikken, tog hun rundt på forskellige messer for at finde ud af, hvad hun gerne ville sælge, og hun har ikke fortrudt, at hun valgte at gå over til at sælge undertøj.

Merethe hjælper til De første mange år var Pernille Poulsen alene i butikken, men da hun fik tvillinger, måtte hun hyre hjælp ind, og det har der faktisk været siden. På et tidspunkt var der tre deltidsansatte i butikken. I knap otte år har hun nu haft Merethe Mohr ansat, og det er hun glad for. - Det kræver meget arbejde at være selvstændig, og jeg skal også hele tiden sørge for at være opsøgende, hvilket faktisk ikke ligger til mig, forklarer hun med et smil. Hun fortæller, at hun er nødt til at være synlig på instagram og facebook, hvor hun deler billeder af nyt strik, undertøj og garn. - Jeg skal holde mig ajour med, hvad der er in, og jeg skal også sørge for at friste kunderne, understreger hun. Og folk fra hele oplandet - og også fra Odense og Nyborg - kigger gerne ind i "Butik Nille," hvor der også er hjælp at hente, hvis du bøvler med maskerne i dit strikketøj. - Vi hjælper gerne, men vi har ikke nogen kurser, for det er der simpelthen ikke tid til, siger Pernille Poulsen. I Butik Nille sælges også sytilbehør som tråd og lynlåse. Og som hendes mor gjorde det, da butikken hed "Yrsas garn og broderi," tager Pernille Poulsen også imod rensetøj i de butikslokaler, som engang husede Radio Madsen. Pernille Poulsen fortæller, at hun stadig har kunder, der kommer ind og med et saligt smil fortæller, at i disse lokaler stod de engang og lyttede til plader. - Indtil jeg fik skiftet vinduer, kunne man faktisk også stadig se, at navnet på radioforretningen var graveret ind i glasset.