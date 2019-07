Butik Ilskov laver egen hyggekrog i protest: Kirsebærfestivalen havde stillet en toiletvogn foran butikken

Det er kommet som en overraskelse for butikkerne, at Kirsebærfestivalen i år stopper ved Kino i Langegade.

Kerteminde: Jane Nielsen, der driver butik Ilskov i Langegade, fik sig noget af en overraskelse, da hun onsdag så opstillingsplanerne for Kirsebærfestivalen.

- De havde stillet en toiletvogn lige uden for min butik, siger Jane Nielsen.

- Jeg var rystet, da jeg så, hvad de havde planlagt.

Heldigvis har Kirsebærfestivalen hurtigt fundet ud af, at det ikke er en god idé at stille en toiletvogn lige uden for butikken. Men det hjælper ikke på, at festivalen i år uden at fortælle det til de forretningsdrivende har besluttet, at festen stopper ved Kino i Langegade.

Tidligere har Kirsebærfestivalen bredt sig langt op i Langegade, så de butikker, der som Butik Ilskov ligger længere oppe ad Langegade end Kino, også får glæde af de gæster, der besøger festivalen.

- Vi har som medlem af Cityforeningen været med til at give 70.000 kroner til festivalen, så vil vi jo også gerne have, at der kommer nogle gæster op til os, siger Jane Nielsen, der normalt har en god omsætning i butikken under Kirsebærfestivalen.

Og indtil onsdag har hun troet, at Kirsebærfestivalen også i år vil nå op til hendes butik.

- Men i år har der været en meget dårlig dialog mellem Kirsebærfestivalen og byens forretninger, og det er ærgerligt, siger Jane Nielsen.