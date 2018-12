Buschauffør i bøn til forældre: Få nu lys og reflekser på de skolebørn

- Det var lærernes egen idé at hjælpe Carsten. De oplevede flere dage i træk, at der var mange farlige situationer, og da så bussen også skulle holde på denne strækning - ja, så tænkte de, at de hellere måtte gøre noget, fortæller skoleleder Klavs Norup Lauridsen.

3 ting, der gør dig synlig i trafikken

Men cyklisternes synlighed halter det stadig med.

Formand for skolebestyrelsen Thonny Rune Hansen genkender problematikken, men har svært ved at pege på en løsning:

- Cykellygterne er jo et lovkrav, og jeg synes egentlig, vi gør meget for at have fokus på trafiksikkerhed på skolen. Personligt synes jeg, at min familie er gode til at få lys og reflekser på, men måske skal forældrene være bedre til at minde børnene om at få tændt cykellygterne, siger han.

Og der er meget andet, der kan øge synligheden i trafikken. Med en godkendt refleks på tøjet kan du ses mindst 140 meter væk. Og din risiko for at blive ramt af en bil i mørket reduceres med 85 procent.

Pangfarvet beklædning giver ekstra synlighed i dagslys. Den nyeste forskning fra Aalborg Universitet og Trygfonden viser, at cyklister kan nedsætte risikoen for at blive kørt ned i trafikken med 48 procent, hvis de iklæder sig en pangfarvet jakke.