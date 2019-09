Medarbejderne er sendt på afspadsering nu, for at man senere på måneden kan trække på dem i døgndrift. Det er forhandlingen mellem KL og regeringen, der forsinker den kommunale budgetlægning.

Kerteminde: På rådhusets økonomiafdeling er der stille, for en del af medarbejderne er gået på afspadsering. Men det er stilheden før stormen. Medarbejderne er da også opfordret til at tage afspadsering nu, for at man kan trække på dem i døgndrift senere.

Normalt har økonomiafdelingen netop nu drønende travlt med at lægge næste års budget. Men fordi Lars Løkke udskrev valget først på sommeren, og fordi den nye regering valgte at holde sommerferie, så er budgetarbejdet forsinket en måneds tid. Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen slås stadig om, hvor meget kommunerne skal have af staten.

Men deadline for det færdige budget, den ligger uændret midt i oktober, har lokalpolitikerne besluttet.