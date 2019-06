Et kommunalt slag under bæltestedet

Noget, der også gjorde et stort indtryk på ham - men ikke i den positive retning - var, da kommunen gav brugsen en bøde på 50.000 kroner for ikke at have revet søstenshallen på havnen ned indenfor tidsfristen. Det foregik i samme periode, hvor brugsen og kommunen lå i strid om prisen på at leje den kommunale jord, brugsen er bygget på.

- Vi har betalt bøden og tørret øjnene, men at vi skulle have en bøde for at blive tre uger forsinket, det var for småt. Det var et slag under bæltestedet. Det var jo ikke, fordi de stod og trippede for at udnytte grunden. Tvært imod er der jo ligesom ikke sket noget overhovedet. Den handlekraft, kommunen der udviste, kunne man ønske sig at se i nogle andre sammenhænge.

Det var Jan Sandgaard og bestyrlsens plan at betale bøden i 50-ører. - Men det kunne vi ikke komme til, for kommunen valgte at modregne bøden i nogle skattepenge, vi skulle have tilbage.