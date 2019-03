Brostenshelvedet i Renæssancehavnen: De første nye sten bliver lagt før påske

Kerteminde Kommune forventer, at et 20 meter langt prøvefelt med nye støjsvage brosten bliver anlagt ud for Tornøes Hotel før påske.

Kerteminde: Arbejdet med at udskifte brostenene på Renæssancehavnen skrider planmæssigt frem, og hvis alt går vel, bliver der etableret et prøvefelt med støjsvage brosten lige før påske , fortæller ingeniør ved Kerteminde Kommune, Lars Bertelsen

Brosten udskiftes til efteråret

Selve prøvefeltet koster omkring 60.000 kroner, men hvis de nye brosten er en succes, vil de indgå i den nye belægning.

- Vi regner med, at de skal ligge der sommeren over, indtil turistsæsonen er slut, siger Lars Bertelsen.

Hvis prøvefeltet giver den forventede støjreduktion, vil arbejdet med at udskifte brostenene på Hindholmvej og på Langegade begynde engang til efteråret.

- I Langegade er det ikke så meget på grund af støjen, men mere på grund af komforten, forklarer Lars Bertelsen.

Brostenene i Strandgade får lov til at ligge. Her vurderer kommunen ikke, at de udgør den store gene for trafikanter eller gæsterne på Tornøes Hotel.