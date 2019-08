Brosten eller asfalt?: Politikerne har givet sig selv mundkurv på før afgørende møde torsdag

Realdania står nemlig klar med to millioner, hvis kommunen vælger at anlægge stokhuggede brosten, men om kommunen har i sinde at gøre det, det kan hverken borgerne eller pressen få at vide.

- Hvad har i besluttet jer for, at der skal ske på Renæssancehavnen?

- Det kan du ikke få at vide, for vi har et møde i eftermiddag. Jeg har ikke carte blanche til at sige noget som helst lige nu. Det er den aftale, vi har lavet i økonomiudvalget.

- Hvorfor har i lavet den aftale?

- Fordi, vi først og fremmest ville have dialogen med Realdania, fordi de har brugt 20 millioner på det her projekt. Det har vi så gjort nu.

- Hvorfor vil I ikke sige det til borgerne nu?

- Vi vil gerne kunne melde den endelige løsning ud. Den forventer jeg, at vi kan nå frem til i dag.

- Hvad går du ind for, at der skal ske?

- Det vil jeg fortælle de andre her i eftermiddag, og efter mødet vil jeg stå på mål for det. Jeg har givet håndslag på at holde tæt.

- Er det ikke noget mærkeligt hemmelighedskræmmeri?

- Der kan ske det, at hvis vi begynder at melde noget ud i pressen, så har man en tendens til at kravle op i et træ. Så kan det være svært at mødes om et fornuftigt kompromis. Nu skal vi have en holdbar afgørelse, som er bredt funderet. Der er det klogt ikke at kravle op i træerne inden mødet.

- Det er vel helt almindeligt, at I er uenige i byrådet, så hvorfor holder i tæt i den her sag?

- I den her sag kan man se, at der er det altså bare meget godt, at man har et spillerum og ikke har låst sig fast i offentligheden inden mødet. Så skal man ud bagefter og sige "Nå, nu endte vi et andet sted og det gik jeg med til". Så bliver det svært at finde en løsning.

- Hvorfor går I og gemmer jeres holdninger?

Vi gemmer ikke på det. Hvis man går tilbage og læser, hvad jeg har sagt i avisen, så har jeg givet udtryk for nogen holdninger lang tid tilbage, men jeg skal også se på, hvad vi kan realisere demokratisk. Jeg har jo ikke al magten. Jeg synes bare, at vi skal tage til det her møde med et åbent sind, så vi kan lave et fornuftigt og bredt kompromis.