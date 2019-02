Drigstrup: Tirsdag 19. februar kl. 19 kan man i Drigstrup Sognegård høre et foredrag med museumsinspektør Malene Refshauge Beck, der fortæller om "Bronzealderhøvdinge og vikingekonger ved Kerteminde Fjord - magt, pragt og begravelse gennem 3000 år".

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Drigstrup Foredragsforening, der er arrangør.

Den kongelige begravelse i Ladbyskibet er berømt, men hvor den gravsatte stormand boede, vides endnu ikke.

På Munkebo bakke har nye arkæologiske undersøgelser vist, at stedet var et aktivt område med kontakter ud i den vide verden i vikingetiden og helt for nylig har man fundet spor efter en stor bygning, der ville være en konge værdig. Måske er der en forbindelse til skibsgraven i Ladby?

Malene Refshauge Beck har stået for de arkæologiske udgravninger og vil fortælle levende og indsigtsfuldt om disse nye forskningsresultater samt også berette om en arkæologisk undersøgelse i bedste Indiana Jones stil i en gravhøj på Hindsholm.

Medlemmer skal betale 50 kroner, mens ikkemedlemmer betaler 70 kroner. Kaffe og brød er med i prisen