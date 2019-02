Brev fra kommunen: Bo i dit hus eller lej det ud - ellers har vi en lejer til dig

Kerteminde: Fem ejere af boliger i Kerteminde by fik for nylig et brev fra kommunen med trusler om bål og brand, hvis ikke de sørger for, at der bor nogen på adresserne:

"Du har derfor pligt til straks selv at tage bolig i ejendommen eller udleje den til helårsbeboelse for dermed at opfylde bopælspligten. Kommunen fører tilsyn med, at bopælspligten overholdes", hedder det i brevet. Der står videre, at kan man ikke selv finde en lejer, så skal man meddele det til kommunen, for så kan de anvise en.

- Vi vil jo ikke have, at Kerteminde bliver en sommerby, hvor husene står tomme om vinteren. Der skal være fast beboelse, så der er mennesker i byen. Ellers er det skattekroner og omsætning i butikkerne, der forsvinder, forklarer Trine Baier Jepsen fra teknisk forvaltning. Det er hende, der er underskriver på brevene.

Hun forklarer, at kommunen ikke har mandskab til hele tiden at følge med i registrene for at se, om der bor nogen på alle adresser i byen.

- De breve, vi nu har sendt ud, er sendt på baggrund af henvendelser fra folk, der har undret sig. De henvendelser er vi glade for.