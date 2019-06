Bregnegård: Ny bydel på vej i Kerteminde

Kerteminde: Planlægningen af en ny udstykning i forlængelse af Søvangsparken (mod syd) er langt fremme. Og den er allerede stødt ind i de første problemer - med vejadgangen.

Ifølge tegninger bliver der i den nye udstykning plads til små 80 nye huse på snorlige rækker. Beboerne i de huse skal selvfølgelig kunne komme ind til dem, og Kerteminde Kommune har peget på den i forvejen eksisterende adgangsvej til Søvangsparken. Blandt andet ud fra vurderingen af trafiksikkerheden. Det er tryggere at lede folk ind i den nye udstykning via rundkørslen, frem for at anlægge en ny vej med udkørsel til Revningevej få hundrede meter efter rundkørslen.

Det kan beboerne i Søvangsparken godt leve med, men de protesterer imod kommunens idé om, at vejen ind til den nye udstykning først anlægges fem huse nede ad vejen (der hedder Søvangsparken). Beboerne ønsker, at man kun skal køre forbi to huse, før man drejer ind i den nye bebyggelse.