Boris' Fiskehus lukker: - Jeg vil gerne have mere tid til familien

Ni år med fiskehus i jollehavnen i Kerteminde er nu slut for René "Boris" Mohr. Han vil have mere tid til sin familie, som han synes, at han har forsømt.

Kerteminde: Hjemmestegte fiskefrikadeller, røgede sild, laks og makrel er i ni år fløjet over disken i Kertemindes lille fiskebutik, Boris' Fiskehus, i jollehavnen.

Nu er det slut. I hvert fald for René "Boris" Mohr, der har besluttet at stoppe.

- Jeg skal have mere tid med min familie. Den har jeg forsømt i ni år, forklarer han som baggrund for sin beslutning om at stoppe nu.

Til hverdag har han et andet firma, hvor han bygger huse og laver noget entreprenørarbejde.

- Det arbejde skal jeg også passe lidt mere, men jeg skal samtidigt også arbejde lidt mindre. Det tror jeg, at min familie vil være glade for, pointerer han og fortæller, at han siden påske, hvor Boris' Fiskehus åbnede i jollehavnen, kun har haft to fridage.

- Ellers arbejder jeg syv dage om ugen. For når jeg skal passe begge jobs, kræver det jo lige lidt. Derfor har jeg ikke noget tid til at tage på ferie med mine børn, fortæller fiskemanden, der er far til tre drenge.