Boris Fisk har haft dialog med forældre og SSP om festglade unge: - Jeg håber, de kan komme og hygge sig uden at ødelægge ting

Larm, ødelagte flasker og svineri. Det er nogle af de ting, René Puck Mohr har oplevet, når unge har festet om aftenen på jollehavnen ved Boris Fisk. Han er nu i dialog med forældre og SSP for at finde en løsning og er forhåbningsfuld.

- Der skal være plads til alle. Og jeg har været i kontakt med SSP og forældrene for at finde en løsning, siger René Puck Mohr.

Men han ønsker ikke at gøre det til et større problem, end det er. Det fortæller han til avisen lørdag og erkender, at jollehavnen er for alle.

- Jeg håber

Hos SSP-medarbejder, Annette Trabjerg, genkendes problematikken med unge, der samles på jollehavnen.

- Det er et område, vi er opmærksomme på og kommer forbi, når vi laver opsøgende arbejde. Det er superærgerligt, når det ender med, at nogle unge ikke behandler ting ordentligt, siger hun.

I flere år har de unge samlet sig der - tidligere med involvering fra politiet ifølge hende. Som SSP-medarbejder har hun møder omkring hver anden uge med politiet. Her drøfter de, om der er noget, der kræver ekstra opmærksomhed. I år har politiet ikke været inde over de unge på jollehavnen, beretter hun. Men ved sidste møde er de blevet gjort opmærksomme på, at de unge også i år fester der.

Heller ikke fra René Puck Mohr er der indgivet en anmeldelse til politiet. Han har dog været i kontakt med Fyns Politi for at opfodre dem til at ligge vejen forbi Kerteminde og de unge på Jollehavnen. Han håber, at samtalerne med forældrene og SSP vil have en effekt.

- Jeg tænker ikke, at alt nu er fred og idyl, men jeg håber. Jeg håber, de kan komme og hygge sig uden at ødelægge ting, siger René Puck Mohr.

Han har tidligere givet de unge lov til at benytte borde og bænke ved fiskehuset. Selvom han er forhåbningsfuld, er det dog fortid.

- Der er nogle få, der skaber problemer. Jeg kan ikke holde øje med dem hele tiden. Derfor må de ikke længere bruge mine borde og bænke, siger ejeren af Boris Fisk.