Borgmesteren er rolig, selvom der kun kom to bud: Der er flere interesserede i kulissen

Selvom der kun kom to bud på Nordre Havnekaj, er borgmester Kasper Olesen tryg (S) ved, at der bliver fundet en god løsning. Grafik: Kerteminde Kommune

Enestående beliggenhed i Kerteminde - havnegrundene skulle efter forventningerne have skabt en kø af interesserede købere. Der kom dog kun to bud på storparcellen på Nordre Havnekaj. Borgmester Kasper Olesen fortæller, at der står flere interesserede købere i kulissen, der blot ikke ønskede at deltage i budrunden.

Kerteminde: Blot to bud kom der på storparcellen på Nordre Havnekaj. Det kunne måske have skuffet nogle, men borgmester Kasper Olesen (S) tager den begrænsede interesse med ophøjet ro. For det er ikke hele sandheden, fortæller han. - Der er flere interesserede ude i kulissen. De har lagt deres telefonnummer, og så kan vi bare ringe, hvis vi ikke kan nå til enighed med nogen af budgiverne, oplyser Kasper Olesen. - Der er nogle private investorer, der har været i kontakt med forvaltningen og med mig. De har ikke ønsket at blive en del af budrunden og afgive et bud, men de vil gerne kontaktes, hvis vi ikke finder en løsning med en af budgiverne. Men vi har som kommune pligt til at sende parcellen i offentligt udbud, og derfor tager vi en snak med budgiverne først. Om der bliver brug for at bruge et af telefonnumrene, har Kasper Olesen ingen mening om endnu. - Vi har tidligere lovet hinanden i byrådet, at vi efter budrunden har et halvt år til at forhandle med budgiverne. Det løfte, tænker jeg, at vi bekræfter på byrådsmødet i september, og så kan vi vælge den ene af budgiverne ud og gå i dialog, siger han.

Skal være udgiftsneutral Man kunne frygte, at så få bud kan få indvirkning på grundprisen. Kasper Olesen forsikrer dog, at det er et ufravigeligt krav, at den samlede havneplan som minimum er udgiftsneutral i etableringsfasen - indtægterne kommer til at være mindst lige så store som udgifterne. I forventning om et bedre resultat af budrunderne (hvoraf de to første blev aflyst på grund af for få eller for dårlige bud), havde byrådet i år skrevet en indtægt på fire millioner kroner ind i budgettet. - Hvis det ikke lykkes at lukke en aftale i år, så får vi ikke de fire millioner kroner ind. Men det ændrer ikke på noget, for så kommer de ind i begyndelsen af 2020, og så lægger kassen ud så længe, forklarer Kasper Olesen. - Jeg har stadig en fast tro på, at der her nok skal blive godt og sikre flere skatteydere til Kerteminde Kommune.