Borgmester om statens tilskud: - Det skriger til himlen

Håber du stadig på, at I får de 37 millioner kroner for et faldende befolkningstal i tilskud fra staten, som I har regnet med i budgettet?

- Umiddelbart ser det ikke sådan ud i forhold til den seneste befolkningsprognose, vi har fået.

- Det er jo lidt som gyngerne og karrusellerne, hvor vi vinder og taber lidt ved nogle forskellige ting. Ryger vi ud af ordningen, så får vi noget på nogle andre parametre. Jeg har bedt vores økonomiafdeling om at lave en beregning, der skal ligge færdig i januar i forhold til, hvordan prognosen ser ud nu, og ud fra den håber jeg, at rammerne for vores økonomi holder.

- Hvorfor har I valgt at budgettere med, at I fik tilskuddet, når det hele året har set ud til, at I ikke får det?

- Det var en drøftelse, vi havde i hele byrådet, da vi var på budgetseminar, hvor vi fik den besked fra direktionen, at de stadig troede på det.

- På daværende tidspunkt blev vi informeret om, at tallet ikke var højere end året før, og at vi stadigvæk lå inden for skiven. Det har vist sig de seneste år, at når man endelig talte op, så har der været en del, der tilmelder sig folkeregistret og flytter igen, så det har været faldende sidst på året.

- Hvis I ikke får de 37 millioner kroner i 2020, hvor vil I så finde dem henne?

- Det har jeg overhovedet ikke noget bud på.

- Skovgårdsparken i Aarhus er kommet på regeringens ghettoliste, og der tilbyder man beboerne 50.000 kroner for at flytte væk, så Skovgårdsparken kan komme af listen. Har du overvejet at tilbyde 105 borgere 50.000 kroner for at flytte fra Kerteminde Kommune, så vi kan få de 37 millioner kroner fra staten?

- Ha, ha - Du sætter lige præcis fingeren direkte ned i problemstillingen, og det er, at vi har et Christiansborg, som ikke har formået at lave en udligningsreform.

- Det her var en af de ting, som jeg har været ovre og tale med indenrigsministeren om. For hvis vi falder ud til næste år, så kan vi ryge med igen året efter. Det skriger til himlen, og det er derfor, jeg har kaldt Kerteminde en vandkantskommune, for så ligger vi der i bølgeskvulpet. Det ene år er vi med, og det næste år er vi ikke med.

- Hvis det nu var, at regeringen kunne give os nogle faste rammer i forhold til, den økonomi, vi har i kommunen, så ville vi jo kunne drive kommunen langt bedre,

- Det er os ude i kommunerne, der skal sikre borgerne velfærden, og det kan vi ikke med de arbejdsbetingelser, vi har i øjeblikket.