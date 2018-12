Borgmester og udvalgsformand: Fire ting vi lærte af de forhadte brosten

3. Den positive dialog

Kasper Olesen nævner som den vigtigste lære af støjsagen, at den positive dialog lønner sig:

- I store sager som den her såvel som i mindre sager betaler det sig at holde en ordentlig tone. Det betaler sig at vægte kontakten i samarbejdet frem for bare at se efter hullerne i osten. Det giver resultater at føre en konstruktiv og positiv dialog frem for at fare frem med hård kritik.