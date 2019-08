Borgmester i Kerteminde: - Vi har fået styr på bundlinjen

- Det er en kæmpe stor ros til hele byrådet for det her. Ved de sidste budgetforhandlinger fik vi lagt et realistisk budget, og det er det, der skal til for at skabe mest muligt ro. Vi har ikke været nødsaget til at gå ud i opbremsninger og store serviceforringelser midt på året. Men der er også blevet arbejdet hårdt med det. Der er jo ikke nogen politikere, der synes, det er sjovt, at vi hele tiden er nødt til at sænke serviceniveuaet, fortæller Kerteminde Kommunes borgmester, Kasper E. Olesen (S).

Håber på udligningsreform

Derfor blev der heller ikke holdt hverken skåltaler eller sunget festsange, da økonomiudvalget mødtes tidligere på ugen. Tallene er nemlig blot et udtryk for, at kommunen populært sagt har forladt "Luksusfælden" og sat tæring efter næring.

- Der har været mange år, hvor vi har været nødt til at lave serviceforringelser for at få indtægter og udgifter til at hænge sammen. I øjeblikket har vi indtægter nok til at fylde vores ramme ud, men det gør ikke, at folk ikke oplever forringelser, for der kommer også flere borgere, der har behov for service. Det vi lykkes med er at tilrette vores serviceniveau, så det passer til, hvad vi må bruge, siger Kasper Olesen.

Han afventer spændt, hvad der kommer ud af de forhandlinger om kommunernes økonomi, som KL og regeringen indledte onsdag i denne uge.

- Vi har brug for den udligningsreform hurtigst muligt. Vi overholder budgettet, men der er nogle rammer, der gør, at vores serviceniveau er nødt til at falde, og det tilpasser vi hele tiden. Jeg ser gerne en udligning, der også tager højde for demografien. Som det er i dag, tæller du og jeg lige så meget som den 90-årige og den treårige. I Kerteminde Kommune er cirka 25 procent af befolkningen over 65 år. I Københavns Kommune er det cirka 10 procent. Og det er bare fakta, at der er flere af de ældre, der har behov for hjælp fra kommunen. Så er vi også enten nødt til at afsætte flere penge eller nedsætte serviceniveauet.