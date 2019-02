Borgmester Kasper Olesen: Seniorbofællesskaber - dem skal vi have nogle flere af

- Alle undersøgelser viser, at det er godt for ældre, og samtidig frigør det huse til nye børnefamilier, siger Kasper Olesen om seniorbofællesskaber. Han ser meget positivt på den gruppe, der er gået i gang med at få etableret et af slagsen i Kerteminde By.

Kerteminde: - Generelt er jeg meget positiv overfor seniorbofællesskaber, for det er både godt for samfundet, for økonomien og for menneskene, siger borgmester Kasper Olesen, der dermed også erklærer sig meget positivt indstillet overfor den gruppe, der med Inge Borch-Laurvig i spidsen er gået i gang med at forsøge at etablere et i Kerteminde By.

- Jeg vil gerne seniorbofællesskaber. Det er både godt for de ældre, der skal bo i dem, og for lokalsamfundet, for de ældre flytter ofte fra huse, der er blevet for store for dem - huse, hvor en ny børnefamilie kan slå sig ned. Det er et godt kredsløb, som jeg gerne vil være med til at understøtte. Det kan vi blandt andet gøre ved at tænke muligheden ind i vores planlægning, og have det i baghovedet, når vi handler jord.

Han har imidlertid ikke helt let ved at hjælpe gruppen, der netop er gået i gang med at forsøge at etablere et seniorbofællesskab i Kerteminde By, for han har svært ved at få øje på en bynær mulighed - i hvert fald, hvis seniorbofællesskabet skal opføres som alment byggeri.

Gruppen, der nu er gået i gang med at lede efter en stor grund, består af mere end 20 interesserede, og det er ikke blot mennesker fra Kerteminde og opland, men også fra Seden, Odense og Rolfsted og endda et par jyder.

- De skal fortælle mig, hvor stor cirklen om Kerteminde må være, så vi kan se på, om der er egnede grunde at pege på, siger Kasper Olesen.