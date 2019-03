Også formanden for teknisk udvalg, Jesper Hempler (SF) lagde vejen forbi Mølleløkkens legeplads for at berolige gemytterne.

Da det kom frem, at kommunen har kig på, om man skal sælge nogle af byens grønne områder til byggegrunde - blandt andet det grønne område i Mølleløkken - gik der ikke lang tid før, der blev stemt dørklokker og etableret en underskriftsindsamling i Mølleløkken. Omkring 100 beboere har indtil videre skrevet under på, at Mølleløkkens legeplads skal bevares.

Kerteminde: - Vi flyttede hertil for 31 år siden, fordi der blandt andet var den her grønne plet.

Ung som gammel strømmede til Mølleløkkens legeplads lørdag for at give deres besyv med. Foto: Mille Thomsen

- Jeg flyttede hertil for et år siden, og jeg nyder udsigten til legepladsen fra morgen til aften hver eneste dag. Der er folk, der lufter hunde, og børn der leger, og man hilser på hinanden, når man går forbi. Det er socialt så fint et sted. Vi købte huset, fordi der var det her område, fortæller Helle Blirup.

Beboerne slår dog fast, at det ikke kun er en legeplads, men også et fælles grønt område for alle i kvarteret - en oase midt i parcelhuskvarteret.

- Det er også sjovt at klatre i træer her.

- Vi har boet her i 49 år, og selv vores barnebarn på 22 ville gerne skrive under på at bevare legepladsen, for de er kommet meget her. Der er blevet spillet rigtig meget bold her gennem årene, fortæller ægteparret Flemming og Ingrid Jensen.

Det var ikke så få anekdoter, der blev fortalt, da beboerne mødtes lørdag. Historier, om hvor irriterende det var at hente fodbolde i hybenbusken, da den stadig stod, og om hvordan børn i generationer har leget krig og gemmeleg i det lille stykke skov, spredte latter og smil i den ellers alvorlige forsamling.

Jesper Hempler lovede de fremmødte, at intet bliver besluttet uden at de får besked om det. Foto: Mille Thomsen

Områder skal tages af listen

Beboerne var glade for at se Jesper Hempler til mødet på legepladsen lørdag, hvor han stillede op til at svare på spørgsmål.

- Der er et par af stederne, hvor jeg godt kan se, at det kunne være en mulighed at se på at lave byggegrunde - på noget af det. Og så er der andre steder, hvor jeg tænker, at det giver ikke nogen mening, siger han om de grønne arealer.

- Jeg tænker, at hvis der er stor opbakning til det her område - og nu taler jeg helt personligt - så kan jeg da heller ikke se, at det giver mening for en kommune, at tromle ned og lægge byggegrunde her, og så få en masse vrede borgere.

Jesper Hempler konstaterede desuden, at det har været en fejl fra administrationen, at sætte de grønne områder på listen over lokalplaner, der skal laves - inden noget er besluttet endeligt. Han håber, at man på næste udvalgsmøde vil beslutte, at man tage de områder, hvor der ikke er besluttet noget konkret endnu, af listen.