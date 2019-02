Borgerlisten 2009-2019: De sidste medlemmer lukkede listen med champagne

Borgerlisten holdt torsdag aften ti års jubilæum og fejrede begivenheden ved at drikke champagne og lukke listen. - Det har været utroligt spændende i ti år, og vi har haft det rigtigt sjovt, fortalte formand for Borgerlisten, Søren Lilienhoff.

Langeskov: Det var ikke til at se, at det var en begravelse, da Borgerlisten torsdag aften besluttede at nedlægge sig selv. De fremmødte medlemmer var i usædvanligt godt humør og fejrede nedlæggelsen med mad og drikke.

- Det forgange år har ikke været præget af særligt mange aktiviteter fra Borgerlistens side, konstaterede formand Søren Lilienhoff i sin tale, hvor han takkede Allan Thomsen, der er Borgerlistens ene mand i byrådet for, at han havde holdt fanen højt.

- Allan det, som du har gjort, skal du have tak for og ikke mindst, at du stemte nej til havneplanen. Det er vi utroligt glade for - skål, sagde formanden, der ellers brugte sin tale på at skælde ud på politikere og embedsmænd i Kerteminde Kommune, som har kørt kommunen i sænk.

- Vi må desværre indse, at vores politikere tænker mere på, hvilket ben de kan få at gnave i - i stedet for, hvad der er bedst for borgerne, konstaterede Søren Lilienhoof, der sluttede af med at citere H. C. Andersen.

- Som H.C. Andersen siger, at rejse er at leve. Det her har nærmest været som at rejse for at dø.