Borgerinddragelse: - Vi er gledet fra hinanden

Kerteminde: Kommunens aktører, borgeren, foreningen, embedsværket og politikeren, er tilsyneladende gledet fra hinanden gennem de seneste år.

Vi har derfor brug for at genskabe tilliden i kommunen, og på Borgerinddragelsesudvalgets (BIU) seneste møde blev det drøftet, hvordan vi skal genvinde respekten for hinanden, lyder det i en pressemeddelelse fra udvalget.

- Det kan ske, at man i et forhold glider fra hinanden. Måske har vi ikke lige fået talt rigtigt sammen i et stykke tid, og pludselig opdager vi, at vi ikke længere kender hinanden som før. Vi er, uden at have lagt mærke til det, vokset hver sin vej, hedder det fra udvalget.

- I en hverdag, hvor tiden er knap, fyldt med opgaver, der skal løses, og hvor det er blevet kutyme at gemme sig bag en skærm, har vi mistet kontakten til hinanden - i en omverden, der er ændret med reformbeslutninger, glemmer vi at kigge op. Det er noget, man i Borgerinddragelsesudvalget (BIU) efterhånden har drøftet en del, og noget af det, som danner grundlaget for, at man fra politisk side har valgt at nedsætte udvalget.