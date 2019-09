Boligmarkedet: Kerteminde hænger lidt i bremsen

Kerteminde: De sælger ikke, som de gjorde engang, ejendommene i Kerteminde Kommune. Faktisk viste en opgørelse for noget tid siden, at Kerteminde og Odense hænger lidt i bremsen i forhold til det øvrige Fyn, når det gælder boligmarkedet.

- Det går, men det er jo ikke, som da jeg startede for mange år siden. Da strømmede børnefamilierne fra Odense til Kerteminde, fordi skatten var lav, fjernvarmen var billig, og børnehaverne og vuggestuer var billige. Så billige, at det var neutralt i budgettet at anskaffe sig bil nummer to, der var nødvendig for at bo på landet. Nu er vi dyrest med det hele, fortæller ejendomsmægler Jens Weinrich fra EDC Kerteminde.

- I dag kan vi sælge stort set alle de villaer, vi kan få fat på i postnummer 5300. Men så snart du kommer uden for det, så kniber det lidt.