Boligdrømme ved husflidshøjskolen bliver til 95 kvadratmeters virkelighed: Nu får Ejvind og Birgitte tid til campingvogn og gåture

Kerteminde: Deres nysgerrige øjne søger hver en krog af de nye 95 kvadratmeter på Gedskovvej i Kerteminde.

Fra 1. februar bliver det her, de skal opleve, at solen går i seng. Præcis som de drømte om, da de skrev sig op til en af de nybyggede boliger.

Ejvind og Birgitte Andersen så på én af deres mange gåture i lokalområdet en dag et skilt i parkanlægget ved den gamle husflidshøjskole i Kerteminde, at FAB (Fyns Almennyttige Boligselskab) oplyste, der nu ville bygget og indrettet 69 boliger i og ved den gamle højskole. Højskolen, hvor parret faktisk mødte mødte hinanden i 1974, da han var pedel, og hun var lærer.

Parret skrev sig fluks op til en bolig og satte parcelhuset med haven i Andekæret i Kerteminde til salg.

Ejvind Andersen var blevet træt af at have et hus med en have, der skulle passes, og sammen ville parret heller have mere frihed til at kunne tage på eventyr med campingvognen, som de gerne campere i hele året.

Huset blev solgt på kun to måneder, og herefter flyttede de ind i en midlertidig lejlighed i Kerteminde, mens de ventede på, om de fik lov til at få én af de nybyggede boliger.

Det gjorde de. Det er nu kun én måned siden, at Ejvind og Birgitte Andersen fik at vide, at de 1. februar kan flytte ind i en af de 38 boliger, som er placeret i de helt nye bygninger på området ved højskolen.

- Ejvind bliver 80 år til efteråret, og han har virkelig nydt friheden ved ikke at have haven at bekymre sig om længere, fortæller Birgitte Andersen og kigger over på Ejvind, der står og fumler med en tommestok.

Tommestokken har han taget med sig, fordi han lige skal måle op, om der var plads til den hattehylde, som det var meningen, at parret vil have op at hænge i entreen.

Til den nye bolig er der heller ikke nogen have. Bare en lille terrasse, som parret glæder sig til at indtage.