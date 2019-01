Munkebo: Som de foregående år arrangerer Munkebo Boldklub et nytårsbal i Munkebo Hallen.

Det sker lørdag 19. januar og finder sted fra klokken 18 til 01.30.

I år er det med musik fra Helmig og Seebach Jam, DJ og Stagebreakers.

Prisen er 300 kroner. Der er plads til 650 mennesker.

Overskuddet fra nytårsballet er en stor del af budgettet for at drive Munkebo Boldklub i dag, og det er derfor utroligt vigtigt, at folk bakker op om en sådan fest, understreger Jesper Bie Schølhammer, der er kasserer i Munkebo Boldklub.