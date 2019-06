17. juni afgør Retten i Odense, om bokseren Yvonne Bæk Rasmussen overtrådte loven, da hun i et opslag på facebook blandt andet skrev, at den nu tidligere skolechef Dorte Dabelsteen var skyld i, at fleres voksnes og ældres liv var endt førend nødvendigt.

Kerteminde: Et halvt år efter Yvonne Bæk Rasmussen blev anmeldt til politiet af Kerteminde Kommune, får bokseren nu endelig sin dag i retten.

17. juni skal Retten i Odense tage stilling til, om Yvonne Rasmussen overtrådte loven, da hun på facebook 18. december sidste år skrev om den nu tidligere skolechef Dorte Dabelsteen:

- Denne ubehagelige kvinde, har forvoldt skade på børn, unge og handicappede, ældre og sygdomsramte, for meget mere end én million kroner. Hun er skyld i, at flere voksne og ældre ikke har fået den rette træning, således at deres liv er endt før nødvendigt. I den sidste del af hendes ansættelse, har kvinden manipuleret og truet flere ansatte i familieafdelingens PBR, at det har ført til flere sygemeldinger, fyrringer og rigtig mange fejlbehandlede børn og unge. Må karma ramme! Vi et mange, der bare er glade for, at hun nu bare er VÆK.

Opslaget blev skrevet, efter det kom frem, at skolechefen havde valgt at gå på efterløn, og i den anledning fik en lille million kroner med i lommen af Kerteminde Kommune. Det provokerede i den grad Yvonne Rasmussen, der i mange år har kæmpet med Kerteminde Kommune for at få den rette behandling til sin søn, Killian, der lider af den sjældne muskelsygdom Pompes.

- Det var udelukkende et opslag, jeg skrev, fordi jeg følelsesmæssigt har været så hårdt presset af systemet. Fordi vores system er så hårdt, at det giver en masse frustrationer, forklarer Yvonne Rasmussen.