Bokser og kommunaldirektør uenige om ultimatum

Yvonne Rasmussen siger, kommunaldirektøren gav hende et ultimatum. Tim Jeppesen siger, det var Yvonne Rasmussen selv, der ønskede at få en time til at tænke sig om.

Kerteinde: Der er ikke mange ting, Kerteminde Kommune og bokseren Yvonne Bæk Rasmussen er enige om.

Kommunen valgte lige før juleferien at melde Yvonne Bæk Rasmussen til politiet for ærekrænkelse, efter bokseren i et opslag på facebook blandt andet skrev, at unge og skolechef, Dorte Dabelsteen, var skyld i, at flere borgeres liv var endt før end nødvendigt.

Før politianmeldelsen blev sendt afsted, ringede kommunaldirektør Tim Jeppesen til Yvonne Rasmussen og opfordrede hende til at tage opslaget ned frivilligt, ellers ville hun blive meldt til politiet. De to enedes om, at Yvonne Rasmussen havde en time til at overveje sagen. Da opslaget stadig var oppe efter halvanden time, meldte Kerteminde Kommune Yvonne Rasmussen til politiet.

Så langt er parterne enige.

Hvad, de ikke er enige om, er, om kommunaldirektøren gav Yvonne Rasmussen et ultimatum, som bokseren påstår.

- Han siger til mig, at hvis jeg ikke sletter opslaget umiddelbart, efter vi har snakket sammen, vil det blive politianmeldt, siger Yvonne Rasmussen, der bad kommunaldirektøren om at få en time til at tænke over sagen.