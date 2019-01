Boksemester anmeldt til politiet for facebook-opslag

Nordisk mester i boksning, Yvonne Rasmussen, blev meldt til politiet af Kerteminde Kommune efter, hun på facebook skrev, at tidligere skolechef Dorte Dabelsteen er skyld i, at flere borgeres liv er endt før nødvendigt.

Hvorfor skolechefen skulle have en lille million kroner ekstra, er stadigvæk lidt af et mysterium. Hverken borgmester eller kommunaldirektør har ønsket at fortælle om baggrunden. De henviser begge til, at der er tale om en personalesag.

Og der var stort set enslydende ramaskrig over, at skolechefen fik 12 måneders løn og pension plus tre måneders ekstra pension med i hånden, da hun valgte at sige sit job op.

Kerteminde: Følelserne fik frit løb på facebook, da det i sidste måned kom frem, at da tidligere skolechef Dorte Dabelsteen valgte at gå på efterløn, fik hun en lille million med i lommen af Kerteminde Kommune.

Flere sygemeldinger - Flere fejlbehandlede

Tilsyneladende har de dog fulgt med i, hvad borgerne har skrevet om sagen på facebook, for Kerteminde Kommune valgte i december at politianmelde en af deres egne borgere - nemlig den tredobbelte nordiske mester i boksning, Yvonne Bæk Rasmussen, efter, hun i en kommentar på facebook skrev:

- Denne ubehagelige kvinde har forvoldt skade på børn, unge og handicappede, ældre og sygdomsramte for meget mere end én million kroner. Hun er skyld i, at flere voksne og ældre ikke har fået den rette træning således, at deres liv er endt før nødvendigt. I den sidste del af hendes ansættelse har kvinden manipuleret og truet flere ansatte i familieafdelingens PBR, at det har ført til flere sygemeldinger, fyringer og rigtig mange fejlbehandlede børn og unge. Må karma ramme! Vi er mange, der bare er glade for, at hun nu bare er VÆK, skrev Yvonne Rasmussen.

Den besked var over kanten for kommunaldirektør Tim Jeppesen, der ringede til Yvonne Rasmussen og bad hende om at slette beskeden.

- Han siger, det er fordi, der er nogle, der føler sig krænket, siger Yvonne Rasmussen, der fortæller, at hun aftalte med Tim Jeppesen, at hun skulle rette i opslaget, så beskyldningerne ikke fremstod som fakta, og at kommunaldirektør lovede hende et møde om den støtte, kommunen yder til handicappede borgere.

Efter telefonsamtalen gik Yvonne Rasmussen ind og rettede i sit facebook-opslag, så beskyldningerne i opslaget ikke længere fremstod som fakta, men som holdninger.

- Denne ubehagelige kvinde, føler jeg, har forvoldt skade på børn, unge og handicappede, ældre og sygdomsramte, for meget mere end en million kroner. Hun har medvirket til, at flere voksne og ældre ikke har fået den rette træning/pasning, grundet manglende personale, således at livet har været langt mere smertefuldt, end nødvendigt var..., skrev Yvonne Rasmussen.