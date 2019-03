Bofællesskab på Tyrebakken er overrasket over naboernes modstand: - Vi vil fred ikke krig

Pia og Lars Skov, Jan Bo Jensen og Lone Langkjær, Trine og Bjarne Dahler-Eriksen og Torben Lind drømmer om at ersatte den store røde bygning på hjørnet af Tyrebakken og Mølkensvej med et lettere byggeri til et bofællesskab. Naboerne mod øst er kede af, at et bofællesskab med førstesal vil få indkig til deres haver, men det er der sådan set allerede fra den store terrasse, den nuværende bygning er udstyret med - den de her er på vej op til. Foto: Helle Nordström

- Vi havde slet ikke forestillet os, at nogen ville være imod at få erstattet det massive røde byggeri med nogle mindre huse, fortæller gruppen på syv mennesker, der fortsat drømmer om at kunne realisere deres idé om bofællesskab på Tyrebakken

Kerteminde: - Det kom helt bag på os, at vores ønske om at rykke ind på Tyrebakken gav så meget uro. De syv forventningsfulde mennesker, der er gået sammen om at etablere et bofællesskab på Tyrebakken, er blevet noget forbavsede over den store modstand, lokalområdet har givet deres projekt. - Vi er jo bare Hr. og Fru Danmark, der gerne vil bo lidt tættere sammen, end man normalt gør i et villakvarter. Have et udvidet naboskab, hvor vi kan lave nogle ting sammen og dele have og kælder, siger Trine Dahler-Eriksen, der sammen med sin mand Bjarne skal bebo det ene af husene. Desuden kommer bofællesskabet til at tælle Pia og Lars Skov (der allerede bor i Kerteminde), Torben Lind (også fra Kerteminde) samt Jan Bo Jensen og Lone Langkjær.

Mindre og lavere Ifølge bofællesskabets eget faktaark, så bliver det, de vil bygge, både mindre og lavere end det eksisterende massive røde byggeri.



Det nuværende byggeri er 8,85 meter højt. Det ønskede byggeri bliver på det højeste punkt 7,6 meter højt (vestlig bygning) og laveste punkt 6,6 meter (østlig bygning).



Det bebyggede areal bliver på 550 kvadratmeter mod nu 563 kvadratmeter.



Bebyggelsesprocenten er nu 33%, den vil i det nye byggeri komme op på 36% på grund af førstesalene.



I det nuværende byggeri er der 226 kvadratmeter bolig samt 601 kvadratmeter erhverv. I det ønskede byggeri er der 775 kvadratmeter bolig og intet erhverv.

For at få et indtryk af, hvor store bygninger, bofællesskabet gerne vil opføre i forhold til det eksisterende, har ejeren af den store røde bygning, Kurt Enevoldsen, markeret det planlagte byggeri med pæle. Mod øst er det eksisterende byggeri således adskillige meter tættere på naboen, end det, bofællesskabet ønsker sig. Foto: Helle Nordström

Ud med cykel og kajak De syv er i alderen 54-74 år, og på nær den ældste er de alle aktive på arbejdsmarkedet. De er også aktive i det lokale foreningsliv og derfor godt kendt med Kerteminde. Selv dem, der i øjeblikket bor i Tommerup, kører fast til Kerteminde for at vinterbade. De er ivrige cykelryttere og kajakroere og ser frem til et aktivt liv i de lokale foreninger, hvor de allerede er medlemmer. Men det er jo altså kun, hvis de får lov af kommunen til at bygge deres bofællesskab. - Vi troede slet ikke, at der ville være problemer i at rive en meget massiv bygning ned - der i hvert fald skiller sig noget ud fra kvarteret - og i stedet bygge nogle mindre huse. Og med placeringen af husene på grunden er der gjort meget ud af, at alle genboer får lige så meget eller endda bedre kig til vandet, fortæller Lone Langkjær. - Nogle har frygtet for alt for meget trafik, men jeg tænker da ikke, at vores familieliv vil give mere trafik, end musikskolen og før den Højskolernes Håndarbejde har givet.

Debat præget af misforståelser De mener, at kritikken er præget af en hel del misforståelser. - Der har været mange forskellige påstande i debatten, men fakta er, at det vi vil bygge, er lavere end det, der står nu. Det, vi vil bygge, når heller ikke så langt ind i haven - ind mod naboen i øst - som det eksisterende, og vi vil slet ikke op på en byggeprocent på 50, som det har været nævnt i debatten - vi vil op på 36 procent mod de 33, der er nu, påpeger Bjarne Dahler-Eriksen. Medlemmerne af det - måske - kommende bofællesskab troede, at de havde afklaret misforståelser ved at snakke med de nærmeste naboer tidligt i forløbet. - Men dengang havde vi kun en meget løs model at præsentere dem for. Og vi har jo stadig ikke noget færdigt projekt. Vi ved bare, at vi vil bygge noget i enkle linjer, og det skal være et bæredygtigt hus med et minimum af energiforbrug og solceller på de flade tage, så de kun kan ses fra luften. Desuden skal der bygges i vedligeholdelsesfri materialer, forklarer Bjarne Dahler-Eriksen. - Vi synes egentlig ikke, at det, vi vil bygge, skiller sig meget ud fra kvarteret her. Det er jo et boligområde, der er bygget i forskellige tidsaldre og forskellige genrer og fremtræder meget varieret, tilføjer Trine Dahler-Eriksen. - Vi håber bare på at få lov til at realisere vores drøm, og at det kan komme til at ske i god dialog med naboerne. For vi vil fred ikke krig.