Hundeejere må endnu engang på jagt efter et areal til hundeskov. Lokalplan for området spænder ben for projektet.

Kerteminde: Det vakte ramaskrig i boligkvarteret Søvangsparken, da det for et par måneder kom frem, at hundeejere ønskede at etablere en hundeskov i nærheden.

Disse beboere kan nu ånde lettet op, for planerne bliver ikke til noget alligevel. Godsejer Rudolf Iuel ønsker nemlig kun at leje den lille skov ud til formålet i en kortere periode, og så har hundefolkene trukket snuderne til sig igen.

Det fortæller Peter Knudsen, der er formand for foreningen Hundeskoven Søvang:

- Det har intet at gøre med den modstand, der har været fremme. Det er udelukkende i forhold til de lokalplaner, der ligger for området. Vi har ikke nogen interesse i at lægge et kæmpe arbejde i det, hvis vi efter kort tid skal bryde det hele op igen, fortæller Peter Knudsen.

Ifølge lokalplanerne kan området når som helst udstykkes til byggegrunde, fortæller godsejer Rudolf Iuel:

- Arealet, som den såkaldte hundeskov ligger på, er udlagt til byggegrunde og at lave en hundeskov vil være en ændret anvendelse i forhold til lokalplanen, og det kræver en dispensation fra lokalplanen. Den kan kommunen kun give mig for tre år af gangen, og de kan ikke garantere mig, at jeg får den fornyet, fortæller han.