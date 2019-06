Bøtten er vendt i boldklubben: Nu har KB en hær af frivillige og et tophold i Fynsserien

Førsteholdet er i Fynsserien og den nye bestyrelse har rekrutteret et stort hold af frivillige. Der er meget at glædes over i Kerteminde Boldklub for tiden.Foto: Helle Kryger

Kerteminde Boldklub har fundet opskriften på succes: Den nye bestyrelse har aktiveret et stærkt fællesskab både udenfor og på banen. Nu står frivillige i kø for at hjælpe med klubhus, baner og stævner.

Kerteminde: Der er meget at være stolt af i Kerteminde Boldklub for tiden. For et halvt år siden var klubben tæt på en lukning. Ingen ville være formand, der var flere tomme stole i bestyrelsen, og langt mellem de frivillige til de mange praktiske opgaver, der skal passes på banen, i klubhuset og i ungdomsrækkerne. I dag knap en måned før klubben er vært for det årlige sommerstævne Kerteminde Cup, står en hær af frivillige klar til tjeneste. Det fortæller klubbens nye formand, Steen Jensen: - Der er kommet over 50 seniorer og 25-30 forældre-repræsentanter, som har meldt sig til forskellige funktioner. Det har været en fantastisk oplevelse at være med til. Man har været oprigtig ængstelig for, at det ikke skulle lykkes at redde klubben, fortæller han.

- Der er kommet over 50 seniorer og 25-30 forældre-repræsentanter, som har meldt sig til forskellige funktioner. Det har været en fantastisk oplevelse at være med til. Man har været oprigtig ængstelig for, at det ikke skulle lykkes at redde klubben. Steen Jensen, formand for Kerteminde Boldklub

Steen Jensen er klubbens nye formand og ny fast mand på "torsdags-holdet," der viste sig at indeholde en guldåre af frivillige seniorer med glødende KB-hjerter.Foto: Helle Kryger

De oversete seniorer Han blev selv rørt over at læse om klubbens krise i avisen og meldte sig på banen som formand på den ekstraordinære generalforsamling den 25. februar. Kort efter faldt en invitation til torsdagsholdet, som består af herrespillere over 65, og her fandt han en guldåre af frivillighed og blåhvide hjerter: - Der er så mange fine mennesker, der føler så meget for det her sted, så det er bare dejligt at være en del af. De har været der hele tiden. I periferien. På lægterne, når topholdet har spillet hjemmekamp. Der har bare ikke været nogen til at række hånden ud til dem, fortæller Steen Jensen. Nu er formanden fast spiller på seniorholdet, og det har hjulpet ham til en forståelse af klubbens dna. Han kommer fra Odense, hvor han tidligere var aktiv i B1909. I 2003 flyttede han til Kerteminde for at nyde pensionist-tilværelsen: - I dag taler vi om, at seniorerne er klubbens kulturbærere. De har næsten hver og én spillet på banerne igennem tiden. Du finder dem alle på arkivbillederne i klubhuset. Og nu har mange af dem børnebørn på banerne. Det her klubhus betyder alt for dem. Det er en del af deres KB-identitet. De har selv lavet håndværkergrupper og rengøringsturnus. Nu er det med at få kridtet banen op blevet vores mindste problem. Alle unge mennesker har så skide travlt hele tiden. Ingen har forstået, hvor vigtigt klubhuset er. Seniorholdet er klubbens sjæl, og det er det her klubhus en vigtig del af.

Førsteholdet består af unge mænd i alderen 19 til 25 år. Her Chris Baslund, der udover at passe sin egen træning finder tid til at træne en stor flok 10-årige drenge to gange om ugen. Foto: Helle Kryger

Tilbage i Fynsserien En helt ny struktur begynder også at bære frugt. Der er udpeget forældre-repræsentanter på alle årgange, og der er etableret ungdoms-, senior-, bane og rekvisit-, Kerteminde Cup- og sponsorudvalg. Præcist tre måneder efter den skæbnesvangre generalforsamling - altså 25. maj 2019 - fik klubben endnu mere at juble af. Med en 4-0-sejr over B-Chang Odense, sikrede førsteholdet sig en oprykning til Fynsserien. Kerteminde Boldklub er tilbage efter 17 års pause. Søren Eriksen, der er bestyrelsesmedlem og forældre-repræsentant på førsteholdet, nøler ikke med en forklaring: - Udover, at det er en ung og meget talentfuld trup med en gennemsnitsalder på 22 år, er der et utrolig stærkt sammenhold på holdet. De er dygtige til at integrere hinanden på tværs af alder, og de laver mange ting sammen som for eksempelvis fællesspisning efter træning, fortæller han. Nu arbejder bestyrelsen på at brede sejrsrusen, sammenholdet og fællesskabet ud over alle rækker. De har fået tid til at tænke visioner: - Det her betyder utrolig meget for klubbens selvforståelse. Men målet er ikke nødvendigvis Danmarksserien eller 2. division. Vi ønsker først og fremmest at etablere os i den øverste halvdel af Fynsserien. Så kan vi sidenhen se, hvad der sker, siger Steen Jensen. Kerteminde Boldklub lever allerede godt op til sit nye motto: "Vi dyrker bredden og hylder eliten."

Førsteholdets træner, Kevin Nielsen kom til klubben for fire år siden og har lige siden lagt stor vægt på fællesskab og sociale aktiviteter på holdet. Foto: Helle Kryger

Træner Ulrik Jepsen kom til klubben fra Næsby Boldklub for et år siden. Foto: Helle Kryger