Børnefilm på Kerteminde Kommunes biblioteker

Kerteminde: Det er snart vinterferie, og på bibliotekerne i Kerteminde Kommune viser man i den anledning en film for børn.

Det er en film, der kan ses af alle - selv de mindste børn - som handler om en lille bi, der er meget eventyrlysten.

Filmen vises på Kerteminde Bibliotek mandag 11. februar, på Langeskov Bibliotek tirsdag 12. februar og på Munkebo Bibliotek torsdag 14. februar alle dage klokken 11.00.

Det er gratis at komme ind og se den, men man skal tilmelde sig enten via hjemmesiden eller på et af bibliotekerne.

/cak