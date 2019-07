Børnefamilier jubler: Kølstrup har bygget en fantastisk legeplads

Kølstrup: - Det er på mange måder ringen, der bliver sluttet. Sådan en legeplads gør det endnu mere attraktivt at bo her. Vi bor jo i forvejen tæt ved skov og fjord, vi har verdens bedste skole og børnehave lige i baghaven, og nu den her fantastiske legeplads. Det er blevet meget bedre, end jeg havde turdet håbe på.

Sådan fortæller Ann-Sophie Schultz, som fredag eftermiddag var blandt de mange gæster, som indviede Kølstrups nye legeplads og vikingeskibet Kirta med vandballoner, grillpølser og store smil.

For to år siden byttede hun og kæresten København ud med Kølstrup, og med to piger på et og to år er de allerede flittige brugere af den lokale legeplads.

De er dybt taknemmelige for den lokale arbejdsgruppe, som på frivillig basis har skabt den nye legeplads.

- Vi brugte i forvejen legepladsen meget, og siden det nye er kommet til, kan vi mærke, at der kommer endnu flere herop. Selv områdets unge bruger den om aftenen. Det er sindssygt flot, at så mange lokale har bidraget til at få det til at ske, når vi med små børn har så svært ved at finde tiden til det, fortæller Ann-Sophie Schultz.