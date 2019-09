Boels Bro: Solen skinnede på det gode liv ved fjorden. Se alle billederne her.

Livet ved fjorden byder på masser af muligheder for at dyrke det gode fritidsliv. Det kunne man søndag konstatere ved selvsyn ved Boels Bro, hvor en stribe foreninger bød sig til i solskin - det meste af dagen.

Boels Bro: For Fjordens Dag startede søndagen i klar sol og mennesker i hundredevis strømmede til Boels Bro for at se alt det gode liv, man kan have med aktiviteter i eller ved fjorden.

Siden 1991 har det været god tradition at sætte en septembersøndag af til Fjordens Dag, og selvom der dermed ikke er meget nyhed over det, så strømmer folk til. Og lidt nyt er der jo også med hver gang, forsikrer Palle Hansborg-Sørensen, der er aktiv i arrangørgruppen.

- Det er jo sådan set foreningerne selv, der bestemmer, hvad Fjordens Dag skal byde på, for det er dem, der byder ind, siger han.

- Men så er der jo også underholdningen og i år har vi for eksempel Cirkus Fyr og Flamme til de mindste gæster.