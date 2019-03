Bliv stressfri og mærk foråret: Anette har startet privat stressklinik i Munkebo

Hun har selv været nede med stress tre gange. Første gang det skete, havde hun et job som underviser, hvor hun havde en følelse af, at hendes undervisning bare ikke kunne blive god nok, og til sidst kunne hun ikke sove om natten.

- Jeg oplevede, at mange af kunderne måske mere havde brug for en stress-rådgiver end en bankrådgiver, fortæller hun.

I august flyttede hun fra en lille by uden for Middelfart og hjem til sin kæreste Jørgen i Munkebo, og her har hun nu indrettet klinik i deres hjem.

Munkebo: - Det bedste ved at være stressfri er, at man kan mærke, at det er forår.

Unik metode

I sin klinik tilbyder Anette Lindegaard en naturlig behandling og vejledning til personer med stress.

Behandlingen er altid meget individuel og tager altid udgangspunkt i det hele menneske - både krop, sind og sjæl.

- Det er vigtigt at have ro i krop, sind og sjæl for, at man kan føle glæde og kærlighed og alt det, der gør livet værd at leve, siger hun.

Hun kombinerer mange forskellige typer behandling blandt andet samtale, massage meditation og meget andet, og kombinationen gør metoden til hendes helt egen.

Udover den individuelle behandling vil Anette Lindegaard også meget gerne tilbyde foredrag ude på virksomheder.

- Jeg vil gerne have fat i ledere og mellemledere, for det er dem, der har ansvar for, at deres medarbejderne har det godt, forklarer hun.