Bitten masserer med varme sten

Kølstrup: Bitten Petersen er uddannet til hot stone-massør, og har nu åbnet for klienter hjemme i Kølstrup med Bittens Massage og Wellness.

Efter mange år som ansat i IT-branchen valgte Bitten Petersen at følge sit hjerte, da hun åbnede sin egen lille klinik. Herfra udfører hun forskellige massager - bl.a. ansigtsmassager, fod- og benmassager samt de specielle hot stone-massager.

- Efter at have praktiseret på familie og venner gennem flere år, fandt jeg ud af, at det var det, jeg virkelig brændte for, fortæller hun i en pressemeddelelse.

Bitten Petersen blev uddannet hot stone massør i 2011 og har derfor mange års erfaring med den lindrende massage. Samtidig har hun en uddannelse som traditionel massør.

- Begge massagetyper er med til at smertelindre og give livskvalitet. Når jeg bruger stenene, stryger jeg dem i lange strøg hen over arme, ben, ryg ognakke. Især mine klienter med kroniske smerter, for eksempel patienter med leddegigt og Parkinsons, oplever med hot stone en lindring. Det kan også være klienter, som lider af stress, og som efter en hot stone-massage mærker en ro, de sjældent oplever i et stresset liv. Her hos mig opnår de en effekt, der varer i de følgende dage. Jeg kan ikke helbrede, men jeg kan give lindring og ro.