Bistade-hærværk: Naboerne støtter op om Børge og hans bier

Kerteminde: De døde bier er fejet sammen og fjernet, efter at nogen natten til onsdag helt ubegribeligt valgte at hælde benzin ned i et af bistaderne hos Børge Johansen på Elmevej.

Siden den grimme sag har været beskrevet i avisen og på facebook, er sympatien strømmet ind over Børge Johansen og de tilbageværende bier i baghaven.

Allerede torsdag aften, kort efter at nyheden kom ud på Fyens-dk, kom de første naboer ind og udtrykte deres beklagelse, og en dame fra gaden kom forbi for at sige, at de nok skulle hold øje, fortæller Børge Johansen.

Politiet har ikke mange spor at gå efter, men de appellerer til, at alle, der måtte have set noget mistænkeligt natten til onsdag, henvender sig til Fyns Politi på tlf. 114.