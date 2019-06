Marslev: 2018 var ikke et godt år for svineavl. Det var faktisk så skidt, at Lasse Mønster Hansen på Birketvedgaard valgte at slagte hele sin besætning og købe en ny.

Resultatet blev, at han kom ud af 2018 med et underskud på 1,1 million kroner før skat mod et overskud på 3,3 året i forvejen.

- For mig var 2018 det rigtige år at skifte besætning. De priser, vi fik for grisene, var så ringe, at der var tab på hver eneste gris, vi producerede. Så det var et godt år at sætte produktionen ned, forklarer han.

- Til gengæld er jeg nu rustet til fremtiden med en bedre besætning med dyr, der er udvalgt, så de har den højeste sundhedsstatus og de bedste gener, men kan finde. Det vil sige, at grisene spiser mindre og gror mere, så vi kan producere flere grise på den samme mængde foder, forklarer han.

Birketvedgaard er et ApS, der drives i sambeskatning med Agriforce Holding ApS, der ejer Birketvedgaard - Agriforce ejes af Lasse Mønster Hansen og Poul Bjarne Hansen.

Også Agriforce Holdning ApS havde et skidt år sidste år. Det gav et underskud på 1,2 millioner kroner før skat mod et overskud på 2,7 millioner kroner i 2017.