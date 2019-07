Birkegården i Marslev i hastig vækst: Økologiske retter hitter

I sommeren 2017 overtog Birkegården køkkenet i Marslev, hvor Francesco Ulisse i et par år havde lavet lasagne. Nu indgår lasagnen i Birkegårdens sortiment, og allerede i 2018 gik regnskabet i plus.

Det førte hurtigt til, at de manglede et større køkken, og så var der jo køkkenet i Marslev, hvor Steffen Ulisses far Francesco havde sat en produktion af lasagne i gang - en lasagne som vor mor hjemme i Italien lavede den.

Rører selv i gryderne

Det er de to bagmænd selv, der sammen med en ansat laver maden, og de laver det hele fra bunden.

- Vi er enige om ikke at gå på kompromis med noget. Der har været tilbud fra nogle, der gerne ville føre vores produkter, hvis vi satte prisen ned, men så skal vi slække på kvaliteten, og det vil vi ikke.

Det ser ud til at give pote, for selvom firmaet er så ungt, og det generelt hedder sig, at man skal regne med underskud i begyndelsen, så har de allerede i regnskabet for 2018 fået plus på bundlinjen. Firmaet havde sidste år et overskud på 113.239 kroner før skat mod et underskud på 112.216 kroner året i forvejen.

- Det tager tid at bygge et brand op, men det går den rigtige vej. Og så har vi den fordel, at vi ingen gæld har. Vi er enige om, at vi ikke gider at låne penge. Virksomheden må vokse i den takt, vi har råd til, fortæller Flemming Hemme.

- På den måde slipper vi for stress, og vi lader os ikke presse til noget.