Munkebo: Har man lyst til at prøve kræfter med lidt selvforsyning, så kunne biavl være en mulighed.

Østfyns Biavlerforening inviterer til begynderkursus 20. marts klokken 19.00 i Munkebo Kulturhus.

- Vores begynderkursus består af en teoridel, hvor kursisterne får et solidt indblik i hvad en bifamilie er, og hvilken betydning den har for bestøvningen. Og så lærer du naturligvis alt om, hvordan du passer en bifamilie og høster honning. Den praktiske undervisning i biavl lærer du i skolebigården, som er det sted, hvor foreningen har opstillet nogle bistader. Her vil kursisterne hen over sommeren lære at passe en bifamilie i praksis. Undervejs vil kursisterne blive klar til at anskaffe sig deres egen bifamilie og lave deres helt egen honning, forklarer Åse Dunsmose Nielsen, formand for Østfyns Biavlerforening, i en pressemeddelelse.

Her står der også, at antallet af biavlere er steget de seneste ti år, så det er altså en fritidssyssel, der er stigende interesse for.

Det koster 100 kroner at deltage i begynderkurset.

/cak