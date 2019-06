Kerteminde Kommune: Grundlovsdag onsdag 5. juni holder bibliotekerne lukket for betjening. Det vil sige, at Langeskov Bibliotek og Munkebo Bibliotek ikke har betjening mellem klokken 13-18 som sædvanligt. Der er dog stadig åben for selvbetjening på Munkebo Bibliotek og Kerteminde Bibliotek hele dagen fra 7-22. /EXP