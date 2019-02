Bibliotek i Langeskov Park: Fire dilemmaer før flytning

1. Tilgængelighed

- Jeg kan godt se, at der er en fordel ved, at biblioteket skal være her, men tænker I slet ikke på de ældre? Hvad ville I sige til at gå fire kilometer med en rollator? Sådan lød det fra en repræsentant fra Ældre Sagen ved dialogmødet.

Mange af de kritiske røster omkring placeringen af biblioteket i Langeskov Park går på tilgængeligheds-problemer for især de ældre brugere.

Derfor vil administrationen kigge på muligheder for enten at bruge flextrafik eller at gå i dialog med Fynbus om at få nye eller ændrede busruter gennem Langeskov, så de bedre kan understøtte mulighederne for at komme op på det nye bibliotek.