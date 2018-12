Besparelser på boldbaner: Politikerne skal afgøre hvilke baner, der skal nedlægges

Nordøstfyn: I næste uge tager miljø- og teknikudvalget endnu et livtag med besparelserne på kommunens fodboldbaner.

I alt skal der spares 400.000 kroner på banerne, og det skabte en del røre, da det for et par uger siden kom frem, at administrationen foreslog enten at nedlægge otte af kommunens 15 sportspladser, eller alternativt nedlægge lidt færre baner og i stedet spare på græsslåningen på de resterende.

Derfor valgte miljø- og teknikudvalget i første omgang at sparke sagen til hjørne, og bad administrationen tage kontakt til klubberne for at finde ud af, hvor meget de 15 sportsanlæg i kommunen bliver brugt.

- Det nye er, at vi mødes på mandag med kultur- og fritidsudvalget, og diskuterer det her igennem, hvor vi vil få belyst i hvilket omfang, banerne bliver brugt, og hvad de bliver brugt til, og om de kan nøjes med ikke at blive klippet så ofte, siger medlem af miljø- og teknikudvalget, Terje Pedersen, der ikke har et bud på, hvor mange baner, der ender med at måtte lukke.

- Det er svært at sige, det har jeg ikke nogen fornemmelse af. Vi må se, om vi kan snakke os til rette.

- Stod det til mig, var der ikke nogen af dem, der blev lukket, men jeg tror desværre, vi bliver nødt til at reducere nogen af banerne, siger Terje Pedersen.

En mulig løsning er, at enkelte baner på de baneanlæg, der har flere fodboldbaner, bliver lukket.

- Det var måske noget, man kunne kigge på. Er der behov for tre baner, eller kan man nøjes med en, fortæller Terje Pedersen.