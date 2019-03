Beskadiget gangbro i Munkebo: I bedste fald klar til skolestart efter sommerferien

Teknisk udvalg håber at kunne få gangbroen i Munkebo hævet til nutidig standard, når den alligevel skal repareres. Men det kræver, at en investering på 1,2 millioner kroner rykkes frem fra 2020-budgettet til i år.

Munkebo: Mange - ikke mindst skolebørn og deres forældre - savner gangbroen hen over Munkebovej. Gangbroen blev nemlig i november påkørt af en lastbil og har siden været afspærret.

Men man må væbne sig med tålmodighed, for det bliver i bedste fald efter sommeferien, man kan regne med, at gangbroen igen kan benyttes.

Formand for teknisk udvalg, Jesper Hempler (SF), tog på udvalgets møde tirsdag sagen ekstraordinært op uden for dagsordenen for at fremme den mest muligt.

- I forvaltningen har man arbejdet på at finde en løsning, så vi kan hæve broen til den højde, man bruger i dag, samtidig med, at broen bliver repareret. Vi har lige fået svar fra lastbilens forsikringsselskab, der skal betale for reparation af broen, at det vil de gerne samarbejde om, fortæller Jesper Hempler.

- Så for ikke at skulle vente en måned på at få sagen på dagsordenen, benyttede jeg den mulighed, jeg som formand har for at træffe beslutning. Men jeg ville selvfølgelig lige have udvalget med på råd. Min beslutning (med opbakning fra udvalget) er at anbefale til økonomudvalget, at vi fremrykker en investering fra 2020-budgettet til i år.