Beruset mand ville slås med alt og alle

En yngre mand måtte natten til onsdag tage turen fra Kerteminde til Odense på bagsædet af en patruljevogn. Foran Den Røde Pimpernel i Vestergade havde han skabt en hel del uro i gadebilledet, og derfor blev politiet tilkaldt.

- Han var meget beruset og indbød til slagsmål med alt og alle, siger Torben Jakobsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Da patruljen kom frem, ville manden tilsyneladende ikke identificere sig, og derfor blev han anholdt.

Onsdag morgen var han endnu ikke vågnet af sin rus, og derfor kunne politiet ikke sige noget om mandens alder eller tilhørsforhold.

- Men han kan under alle omstændigheder se frem til en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, siger vagtchefen, der forventer at løslade manden i løbet af onsdagen.

Episoden fandt sted omkring klokken to.