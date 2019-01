Beredskab talstærkt til stede i Kerteminde: Lægger watertube langs havnen

Kerteminde: I Kerteminde forberedte man sig på forhøjet vandstand onsdag den 2. januar. Ifølge DMI vil vandstanden toppe omkring klokken 9, hvor den vil være cirka 1,23 meter over normal vandstand.

Prognosen ændrer sig hele tiden, og borgere rådes derfor til at følge vandstands-prognosen på DMI.

I løbet af tirsdag den 1. januar har kommunens ansatte været i fuld gang med at sikre Kerteminde mod vand. Blandt andet har de kørt grus og sandsække ud til de områder i Kerteminde, hvor der er risiko for oversvømmelse. med blandt andet at køre grus og sandsække ud til de områder i Kerteminde, der er truet af oversvømmelse. Det er for eksempel at finde i Havnegade og Tværgade.

På Vestergade er der blevet lagt en spærring med sandsække i den lave del af gaden.

- Vi kan jo risikere, at vandet kommer i nat, og så kan vi intet stille op. Derfor vil vi gerne være forberedte, siger en af kommunens ansatte, Benny Lorentzen, der er rykket ud for at sikre mod vandet.

Sidst på eftermiddagen ankom Beredskab Fyn til Kerteminde, hvor de begyndte at ligge en watertube, som er en slags barriere for vandet, hen langs Dosseringen, der derfor er blevet spærret af.

Ifølge Beredskab Fyns mandskab i Kerteminde, er watertuben ikke nødvendig, som prognoserne ser ud lige nu. Men beredskabet har valgt at lægge den ud alligevel, for at være på den sikre side. /mtt