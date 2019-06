Benzin i Børges bistade: Det er hærværk og dyremishandling

Han lettede på låget til bistade to og kunne se, at vokstavlerne, der normalt står på rad og række, var helt faldet sammen i bunden, og ovenpå var der sort af døde bier.

- Tirsdag aften, da jeg så staderne sidst, var alt godt. Onsdag morgen, da jeg kom ud, var det helt galt. Ved bistade to var der tykt af bier udenpå, og der lå døde bier rundt om på jorden og fliserne, og honning løb under ud af stadet, fortæller Børge Johansen.

Det er helt tydeligt at se på biernes adfærd, at der er noget galt ved stade to. Foto: Helle Nordström

Ualmindeligt fredelige bier

Børge Johansen kontaktede straks en biinspektør - det er en, biavlere ringer til, når der er sygdom i bierne.

Flemming Alexandersen fra Nyborg kunne dog straks se og lugte) at her var ikke tale om sygdom, men kunne bekræfte Børge Johansens mistanke om benzin.

- Det er helt forfærdeligt, at nogen kan gøre sådan noget. Det er hærværk, og det er i høj grad dyremishandling. Og så netop nu, hvor alle taler om, at vi skal værne om bierne og have nogle flere af dem, beklager han.

Hvorfor nogen kan finde på sådan en udåd er svært at komme i tanker om. Det er i hvert fald ikke fordi, nogen kan føle sig truet af Børges bier. Selv i den stressede situation, de er i i disse dage, er de ualmindeligt fredelige og finder sig roligt i, at Børge Johansen og avisens udsendte stikker hovedet ned i stadet for at besigtige skaden. Så gerningsmanden er sikkert også sluppet uden et eneste bistik. Men bliver han stukket til fra en anden side, idet sagen er meldt til politiet.