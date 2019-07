Bedstemor og børnebørn besøger hver uge en død sæl: Det er vigtigt at lære børnene om naturen og døden

Fjord & Bælts udstilling Livet i døden har sikret godt billedsalg, og den har i hvert fald fem trofaste stamkunder, der vender tilbage uge efter uge for at se udviklingen.

- Jeg har haft årskort til Fjord & Bælt i fem år og taget børnebørn med, for jeg synes, det er utroligt vigtigt, at lære børnene om dyr. Og da de så lavede den her udstilling om Livet i Døden, blev vi enige om, at den ville vi følge. Så jeg kommer to gange hver uge, om mandagen med de store og om torsdagen med de små, fortæller Helle Hansen, fra Ladby, der er sygeplejerske.

Gustav og Melina har sammen med Frederik og Marius fulgt Fjord & Bælts levende udstilling Livet i Døden, siden den startede med, at en selvdød sæl i april blev anbragt i et akvarium sammen med "havets skraldemænd", det vil sige primært krabber og søstjerner.

- Ja og lidt ulækkert, og vi har lært, at søstjerner spiser ved at puste maven ud, tilføjer fire-årige Melina.

Kerteminde: - Det er sjovt at følge, at sælen bliver spist, siger otte-årige Gustav.

Gæsterne kan godt lide at se, hvordan en død sæl ikke er værdiløs, men derimod livsgrundlag for blandt andet krabber og søstjerner. I hvert fald efter billetsalget at dømme: Fjord&Bælt har i år solgt 11% flere billetter end på samme tid sidste år.- Gæsterne kan også godt lide at få fortalt om det, de ser i centeret, fortæller kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld . - Vi har det sidste års tid haft gang i en brugerundersøgelse, og det gæsterne især fremhæver er, hvordan man bliver taget i hånden af formidlerne. Det er jo netop sådan, vi driver vores udstillinger i dag: Kustoden er død, formidleren længe leve. Personalet er der ikke for at slå folk over fingrene, men for at fortælle de gode historier.

Da Andy sked på Marius' ben

Gustav synes, at det er sjovt, at se sælen blive mindre og mindre, medens Frederik, der også er otte, afslører, at han nu bedre kan lide at lave krabbevæddeløb. Alle fire børnebørn synes, det er sjovt at komme med bedstemor på Fjord & Bælt en gang om ugen, selvom fire-årige Marius bestemt ikke syntes, at det var sjovt dengang, mågen Andy sked på hans ben. Men kusine Melina tilføjer, at det nu også var lidt sjovt.

Børnebørnene samles om akvariet med den døde sæl, der efterhånden ikke er så meget tilbage af.

- Bedste prøv lige at komme herhen, for der ligger noget lidt mærkeligt noget, hvad er det?, spørger Frederik og peger ned på sandbunden under sælen. Her vrimler det med krabber og søstjerner og flyder med afpillede knogler.

- Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, at det er brusk. Og det, der ligger ved siden af, det er et skulderblad.

Helle Hansen udnytter sin fordel som uddannet sygeplejerske til at sætte børnebørnene ind i anatomien, og de suger interesseret til sig.