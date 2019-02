Beboere utilfredse med byggeplaner for Elmehaven: For meget trafik og for højt byggeri

Eva Laursen (tv) og Anne Grete Nielsen, formand og kasserer i A/B Elmehaven i Langeskov, frygter, at der kommer al for meget trafik på deres vej, når der nu skal bygges 46 boliger, og der kun er én vej ind til dem. Foto: Mette Louise Fasdal

Nyt byggeri vil give mere trafik, og husene kommer til at blive for høje og vil tage aftensolen og udsigten. Sådan lyder nogle af indsigelserne til den nye lokalplan for Elmehaven i Langeskov.

Langeskov: Når man gerne vil have, at toget stopper i Langeskov, og man ønsker, at Langeskov er en by, hvor der er udvikling, og folk vil slå sig ned, er det også vigtigt, at der er nogle boliger, hvor nye borgere kan flytte ind. Det ved Eva Laursen og Anne Grete Nielsen godt, men de har alligevel ligesom en række andre beboere i andelsboligforeningen A/B Elmehaven, som består af 12 andele, valgt at sende et høringssvar til den nye lokalplan for Elmehaven. I den nye lokalplan fremlægges Mogens Knudsen A/S planer om at bygge 46 boliger vest for Elmehaven i den nordlige del af Langeskov. For det første undrer Eva Laursen, der er formand i andelsboligforeningen og Anne Grete Nielsen, der er kasserer, sig over, at byggeriet er sendt i høring. - Det er jo allerede godt i gang, siger Anne Grete Nielsen. Samtidigt mener hun og Eva Laursen også, at de tidligere tegninger og planen for området, som kan ses af de plancher, Mogens Knudsen A/S har opstillet i området, viser noget helt andet end det, der står i den nye lokalplan.

Vi kan jo allerede nu, hvor gravmaskiner kører ned ad Elmehaven, fornemme, at der kommer mere trafik, og i forvejen er asfalten også i en ret sørgelig forfatning, så endnu mere trafik vil bare belaste den yderligt. Eva Laursen, formand for A/S Elmehaven.

Sådan skal de 46 boliger ved Elmehaven placeres. Illustration: Mogens Knudsen A/S

Dumme veje Specielt forvirrer det dem, at det tidligere er oplyst, at der skulle være til - og frakørsel til de nye boliger via den nye rundkørsel, som er blevet etableret på Vandværksvej, Toftegårds Allé. Med det nye forslag skal trafikken ind gennem Elmehaven via Elmevej. - De veje er slet ikke egnet til så meget trafik, pointerer Eva Laursen og understreger, at oversigtsforholdene ved krydset Vandværksvej, Kastanievej og Elmevej også er meget dårlige. - På begge sider af vejen er der en høj beplantning, og samtidigt er der også en del både lovlige og ulovlige parkerede biler på Vandværksvej op mod hovedvejen, fortæller andelsboligforeningens formand og pointerer, at det på ingen måde er en kritik af Eskelunds bageri, som ligger ud til hovedvejen. - Han har jo brug for kunderne, og vi har brug for ham. - Ja, han kan jo ikke gøre for, at folk parkerer ulovligt og ikke altid benytter de parkeringspladser, der er etableret til kunderne, tilføjer Anne Grete Nielsen. De mener begge, at det var mere optimalt, at den nye udstykning fik udkørsel til Toftegårds Allé, og man så i stedet lukkede indkørslen til Elmehaven fra Elmevej. - Vi kan jo allerede nu, hvor gravmaskiner kører ned ad Elmehaven, fornemme, at der kommer mere trafik, og i forvejen er asfalten også i en ret sørgelig forfatning, så endnu mere trafik vil bare belaste den yderligt, siger Eva Laursen.

Høje huse er ikke optimale Eva Laursen og Anne Grete Nielsen oplever også, at der nu i det nye forslag til lokalplanen lægges op til, at der må bygges i halvanden etage, og det vil ikke være optimalt for den lille andelsboligforening. - Det vil jo komme til at gå ud over de andelsboliger, som ligger lige ud til den ende af udstykningen. Det vil helt sikker komme til at tage udsynet og aftensolen fra de boliger, siger Eva Laursen, som også mener, at det vil give frit udsyn til de haver, der ligger i den vestlige ende af andelsboligforeningen. Både hun og Anne Grete Nielsen frygter, at det også vil komme til at forringe værdien af deres andelsboliger. - I forvejen er det vanskeligt at komme af med andelsboliger, fordi der allerede i Langeskov er et stigende antal lejeboliger, og for år tilbage blev boligsikringen til pensionister, der bor i andelsboliger, også fjernet, fortæller formanden. - Heldigvis har Mogens Knudsen A/S en forhistorie med, at deres byggeri bliver pænt, så det forventer vi da også her, pointerer Anne Grete Nielsen.