Beboere samler underskrifter mod lukning af legeplads: - Vi synes det virker helt hul i hovedet

Beboer på Mølleløkken har oprettet digital underskriftsindsamling for at bevare kvarterets legeplads, som kommunen vil sætte til salg.

Kerteminde: Nyheden om at Kerteminde Kommune sætter flere af de grønne områder i Kerteminde by til salg, levede ikke længe, førend blev der oprettet en underskriftsindsamling på skrivunder.net med titlen "Bevar Mølleløkkens legeplads".

Kvinden bag underskriftsindsamlingen er Line Trier, der bor med sin familie lige overfor legepladsen på Mølleløkken.

- En af grundene til, at vi købte hus netop her, det var blandt andet, at der var den her lækre legeplads. Og bare det, at der var et grønt område, og at man ikke havde naboer alle vegne, siger Line Trier.

- Og nu har vi så fundet ud af, at de vil sætte den til salg. Og vi synes bare ikke, at det giver nogen mening, at man vil tage de to grønne områder, der er inde i midtbyen og give folk lov til at bygge huse på dem også. Det synes vi virker helt hul i hovedet.

Med den digitale underskiftsindsamling ønsker hun at undersøge, om andre i kommunen deler hendes holdning. I løbet af de første levetimer af indsamlingen er der allerede indløbet 12 underskrifter.